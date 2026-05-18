AVL-Legende Helmut List übergibt an Nachfolger

„Bewusster nächster Schritt“

„Der Wechsel in den Aufsichtsratsvorsitz ist für mich ein bewusster nächster Schritt. Gemeinsam haben wir AVL zu einem führenden Technologiepartner für nachhaltige Mobilität entwickelt. In meiner neuen Rolle werde ich diesen Weg weiterhin begleiten und meine Erfahrung einbringen. Gleichzeitig ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Raum für neue Perspektiven in der operativen Führung zu schaffen – um die Transformation hin zu nachhaltiger und nutzerorientierter Mobilität konsequent weiter voranzutreiben“, wird List in einer Aussendung zitiert.