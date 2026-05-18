AVL-Legende Helmut List übergibt an Nachfolger

Spektakuläre Personalrochade beim steirischen Technologieriesen AVL List in Graz: Firmenchef Helmut List übergibt die Geschäftsführung an seinen Nachfolger, wechselt selbst in den Aufsichtsrat. Das wird der „Krone“ offiziell bestätigt.
Montagmittag war es so weit, die „Thronfolge“ ist geregelt, die Mitarbeiter weltweit wurden offiziell informiert: AVL-Legende Helmut List gibt Ende dieses Monats den Vorsitz der Geschäftsführung ab. Der 1941 in Graz geborene Industrielle wechselt danach in den Aufsichtsrat des weltweit führenden Technologieunternehmens.
„Bewusster nächster Schritt“
„Der Wechsel in den Aufsichtsratsvorsitz ist für mich ein bewusster nächster Schritt. Gemeinsam haben wir AVL zu einem führenden Technologiepartner für nachhaltige Mobilität entwickelt. In meiner neuen Rolle werde ich diesen Weg weiterhin begleiten und meine Erfahrung einbringen. Gleichzeitig ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Raum für neue Perspektiven in der operativen Führung zu schaffen – um die Transformation hin zu nachhaltiger und nutzerorientierter Mobilität konsequent weiter voranzutreiben“, wird List in einer Aussendung zitiert.
Nachfolger von List ist Lukas Walter, der neuer Geschäftsführer wird, wie AVL-Sprecher Markus Tomaschitz der „Krone“ bestätigt. Walter kehrte 2025 als COO von AVL Engineering in das Unternehmen, bei dem er als Praktikant begonnen hatte, zurück und übernahm die Leitung des gesamten strategischen Geschäftsbereichs. „Unsere Fähigkeit, komplexe Antriebssysteme ganzheitlich zu entwickeln und in die Anwendung zu bringen, macht uns zu einem zentralen Partner in der Transformation hin zu nachhaltiger Mobilität. Diesen Weg werden wir konsequent fortsetzen“, so Walter in einer ersten Reaktion.
Der Restrukturierungsplan werde konsequent umgesetzt, betont der neue Chef des steirischen Konzerns. Zuletzt musste dieser im Heimatbundesland Hunderte Mitarbeiter abbauen.
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