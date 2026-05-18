USA erhielten neuen Vorschlag aus dem Iran

Dieser drohte der iranischen Führung online. „Für den Iran tickt die Uhr“, postete Trump. „Wir wollen ein Abkommen schließen. Sie sind noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Sie müssen dorthin gelangen, sonst werden sie hart getroffen, und das wollen sie nicht“, fügte er hinzu. Die USA und Israel haben den Iran-Krieg Ende Februar begonnen und mit der Rolle der Islamischen Republik als Regionalmacht sowie dem iranischen Atomprogramm begründet. Teheran reagierte mit Gegenangriffen auf Israel, regionale US-Basen sowie die Staaten am Persischen Golf, die die Führung des Landes als US-Verbündete betrachtet.