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Kriegsgefahr aufrecht

USA erhielten neuen Vorschlag aus dem Iran

Außenpolitik
18.05.2026 12:23
Die Kriegsgefahr im Iran ist trotz der Waffenruhe aufrecht.
Die Kriegsgefahr im Iran ist trotz der Waffenruhe aufrecht.(Bild: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die USA haben einen überarbeiteten Vorschlag zu einem Kriegsende aus dem Iran erhalten. Das teilte ein pakistanischer Vermittler am Montag mit. Beide Seiten würden ihre Bedingungen immer wieder ändern, sagte er.

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Das iranische Außenministerium bestätigte die Übermittlung des neuen Vorschlags. Die Gespräche mit den USA würden „über den pakistanischen Vermittler fortgesetzt“. Die iranische Führung findet die Bedingungen der Vereinigten Staaten „überzogen“. Das Weiße Haus verlangt etwa „sehr strenge und langfristige Restriktionen für den iranischen Atomsektor“. Demnach dürfe der Iran nur noch eine Atomanlage betreiben und müsse seinen Bestand an hoch angereichertem Uran den USA aushändigen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Zudem wolle Washington nicht einmal 25 Prozent der eingefrorenen iranischen Guthaben freigeben und keine Reparationszahlungen für Kriegsschäden leisten, hieß es.

Die Friedensgespräche stocken bereits seit Längerem. „Wir haben nicht viel Zeit“, sagte ein pakistanischer Insider auf die Frage zu den Möglichkeiten, die bestehenden Differenzen zu überwinden. Israel stellt sich laut Medienberichten bereits auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein.  „Unsere Augen sind weit geöffnet in Bezug auf den Iran. Es gibt gewiss viele Möglichkeiten, wir sind auf jedes Szenario vorbereitet“, sagte  Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Sonntag bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem. Er habe anschließend mit US-Präsident Donald Trump telefoniert.

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Dieser drohte der iranischen Führung online. „Für den Iran tickt die Uhr“, postete Trump. „Wir wollen ein Abkommen schließen. Sie sind noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Sie müssen dorthin gelangen, sonst werden sie hart getroffen, und das wollen sie nicht“, fügte er hinzu. Die USA und Israel haben den Iran-Krieg Ende Februar begonnen und mit der Rolle der Islamischen Republik als Regionalmacht sowie dem iranischen Atomprogramm begründet. Teheran reagierte mit Gegenangriffen auf Israel, regionale US-Basen sowie die Staaten am Persischen Golf, die die Führung des Landes als US-Verbündete betrachtet.

Zitat Icon

Sie sind noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Sie müssen dorthin gelangen, sonst werden sie hart getroffen.

US-Präsident Donald Trump droht dem Iran wieder

Offiziell gilt sowohl im Iran als auch im Libanon eine Waffenruhe. Die Verhandlungen, den Krieg langfristig zu stoppen, kommen aber nicht vom Fleck. „Die Gräben zwischen beiden Seiten sind weiterhin tief und in vielerlei Hinsicht kaum zu überbrücken“, schrieb der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz. Washington müsse sich „direkter“ mit der „Substanz des iranischen Vorschlags“ auseinandersetzen. Irans Prioritäten sind demnach unverändert. Dazu gehöre unter anderem das Ende der wirtschaftlichen Blockade, Verhandlungen über ein Ende des umfassenderen Konflikts und erst im Anschluss die Behandlung der Atomfrage, schrieb Citrinowicz weiter.

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