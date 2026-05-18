Video: Hier schafft WAC den Sprung ins Play-off

Der vor drei Runden noch in akuter Abstiegsgefahr schwebende WAC darf auf einen internationalen Startplatz hoffen. Die Wolfsberger holten sich in der Qualifikationsrunde der Bundesliga dank eines 2:0 (1:0) gegen die WSG Tirol am Samstag den zweiten Platz und stehen damit im Europacup-Play-off. „Sportkrone.at“ zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).