Stocker: „Bei Konflikt werden auch wir zum Ziel“

In der Vergangenheit wurden diese Aufbaupläne – selbst unter Spannocchi – oft gemäß Grillparzer realisiert: Nach halben Zielen wurde mit halben Mitteln zauderhaft gestrebt. Wieso sollte das diesmal anders sein?

Der Anspruch ist schon, dass wir den Grillparzer-Weg diesmal nicht bestreiten. Weil wir uns auch von einer bequemen Unwahrheit verabschieden müssen: „Die Neutralität schützt uns“. Denn dem ist nicht so. Es schützt uns auch nicht der Umstand, dass wir von NATO-Ländern umgeben sind. Wir sehen, dass man mit Drohnen sehr schnell Grenzen überwinden kann. Dazu kommt, dass Österreich am Schnittpunkt von Verkehrswegen durch Europa liegt. Damit werden wir im Konfliktfall automatisch zum Ziel. Und darauf müssen wir Antworten haben.