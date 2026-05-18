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Gefahr einer Explosion

Toter Wal „Timmy“ bleibt wohl in Dänemark

Ausland
18.05.2026 13:32
Der Buckelwal „Timmy“ vor der Insel Poel (Archivbild)
Der Buckelwal „Timmy“ vor der Insel Poel (Archivbild)(Bild: AFP/FRANK MOLTER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der tote Buckelwal „Timmy“ wird aller Voraussicht nach vor der dänischen Insel Anholt liegen bleiben. Man nehme an, dass er schon vor mindestens einer Woche verendet sei, sagte ein Sprecher von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltministerium. Der Verwesungszustand würde einen möglichen Transport erschweren.

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Das Ministerium bemühe sich, den am Wal gefundenen Sender zu bekommen und die Daten auszuwerten, sagte der Sprecher weiter. Möglicherweise könne man so Erkenntnisse dazu erhalten, wie lange das Tier noch lebte und wo es sich aufgehalten habe. Karin Walter-Mommert, eine der Geldgeberinnen für die vorhergehende Bergung von der deutschen Küste, habe die Möglichkeit einer entsprechenden Auswertung zugesagt. Derzeit hat die dänische Umweltbehörde den Sender.

Die dänische Behörde hatte zuvor mitgeteilt, dass es keine Pläne gebe, den Wal zu entfernen oder den Kadaver genauer zu untersuchen. Das deutsche Ministerium bestätigte nun, dass der Verwesungszustand des Tieres eine Untersuchung erschweren würde. Zudem bestehe die Gefahr einer Explosion, hieß es aus Kopenhagen. Das hat laut Fachleuten damit zu tun, dass im Laufe der Verwesung Gase entstehen, die durch die dicke Speckschicht der Haut nicht entweichen können.

Diesen Weg hat der Wal nach seiner Strandung in der Wismarbucht zurückgelegt:

Die Karte zeigt die Stationen der Rettungsaktionen für den gestrandeten Buckelwal in der Ostsee. Der Wal strandete am 28. März in der Wismarbucht in Deutschland, wurde per Lastkahn durch Dänemark transportiert und am 2. Mai vor der Insel Anholt freigelassen, Mitte Mai wurde das Tier tot aufgefunden. Quelle: APA.
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