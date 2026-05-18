„Wir brauchen doppelt so viele Windräder!“

Eine halbe Milliarde Euro pro Jahr – so viel muss die heimische Elektrizitätswirtschaft laut Verbund-Chef Michael Strugl mittlerweile zur Budgetsanierung beitragen. Im Interview spricht der Vorstandsvorsitzende des größten heimischen Stromkonzerns Klartext: Die Branche werde zur „Melkkuh der Nation“, die Investitionskraft leide, ausländische Investoren würden abgeschreckt.
Doch nicht nur darüber redet Strugl – er erklärt auch, was der günstige „Österreich-Tarif“ gebracht hat, warum die Energiekrise die Haushalte noch länger belasten wird und wieso das Land mehr als 1000 neue Windräder braucht.
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