GAK im Partymodus: „Das muss man erlebt haben!“

Spät in der Nacht wurden die Kicker des GAK nach dem 3:0 bei BW Linz von rund 200 Fans bei der Rückkehr im Trainingszentrum empfangen – Bengalos und Gesänge inklusive. Gefeiert wurde bis weit nach Sonnenaufgang, ehe es für einige Spieler nach Mallorca ging. Thorsten Schriebl antwortete humorvoll auf ein Transfergerücht, während andere Spieler den Klub verlassen werden müssen.