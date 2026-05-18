GAK im Partymodus: „Das muss man erlebt haben!“

Spät in der Nacht wurden die Kicker des GAK nach dem 3:0 bei BW Linz von rund 200 Fans bei der Rückkehr im Trainingszentrum empfangen – Bengalos und Gesänge inklusive. Gefeiert wurde bis weit nach Sonnenaufgang, ehe es für einige Spieler nach Mallorca ging. Thorsten Schriebl antwortete humorvoll auf ein Transfergerücht, während andere Spieler den Klub verlassen werden müssen.
„Drei Tage wach!“ oder „Der Zug hat keine Bremse!“ Das waren nur zwei der so vielen Ballermannhits, die im roten Partybus des GAK auf der Heimreise von Linz nach Graz von den Spielern lautstark angestimmt wurden. Mittendrin: Präsident Rene Ziesler, der sich spontan zur „Busreise“ überreden hat lassen.
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