Unserer Polizei droht massiver Einkommensverlust

Der Spardruck aufgrund des Milliardenlochs im Bundesbudget ist enorm. Nicht das erste Mal sollen die Polizisten dafür herhalten. Im vergangenen Jahr traf es – wie berichtet – die Militärmusik, die seltener proben und auftreten durfte. Danach wurden Schülerkurse vom Innenministerium gestrichen. Jetzt soll bald direkt ins Börserl unserer Gesetzeshüter eingegriffen werden. Denn: Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) plant eine umfassende Dienstzeitreform.