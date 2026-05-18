Unserer Polizei droht massiver Einkommensverlust

Gleiche Arbeit für weniger Geld? Das scheint durch eine Reform des Innenministeriums bald bittere Realität für unsere Exekutive zu werden. 300 bis 800 Euro im Monat weniger – netto! Ein Gewerkschafter warnt: „Wir werden nicht weniger arbeiten, nur schlechter bezahlt.“
Der Spardruck aufgrund des Milliardenlochs im Bundesbudget ist enorm. Nicht das erste Mal sollen die Polizisten dafür herhalten. Im vergangenen Jahr traf es – wie berichtet – die Militärmusik, die seltener proben und auftreten durfte. Danach wurden Schülerkurse vom Innenministerium gestrichen. Jetzt soll bald direkt ins Börserl unserer Gesetzeshüter eingegriffen werden. Denn: Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) plant eine umfassende Dienstzeitreform.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.