„Depression zurück“: Olympia-Held braucht Pause

In einem emotionalen Instagram-Beitrag hat sich Jonathan Hilbert, Silbermedaillengewinner über 50 Kilometer Gehen bei den Olympischen Spielen 2021, offen zu seinen psychischen Probleme geäußert. Eine „schwere depressive Episode“ zwinge den Deutschen zu einer Pause vom Leistungssport.
„Die Depression ist zurück und ich muss vorerst aus dem Leistungssport-Karussell aussteigen. Seit Jänner habe ich wieder vermehrt Symptome wahrgenommen und dachte, ich kann es handeln und schaffe es, in der Therapie Gelerntes auch weiter alleine umzusetzen. Leider war dem nicht so“, schrieb Hilbert auf Instagram.
Pause von Wettkämpfen
Der 31-Jährige befinde sich in Therapie und nehme Medikamente. „Zum Wohl meiner langfristigen Gesundheit, Leistungsfähigkeit im allgemeinen Sinn als auch im sportlichen Sinn, habe ich mich dazu entschieden, in diesem Jahr keinen Wettkampf mehr machen (zumal es in der Verfassung nicht möglich ist)“, so Hilbert weiter.
Bereits in den vergangenen zwei Jahren habe er mit sich gerungen, nun sei der Schritt, die Reißleine zu ziehen, „unumgänglich“. Der Thüringer wolle nun einfach Mensch sein, wie ein Mensch denken und den Menschen in sich heilen. „Ganz ohne der Sportler zu sein, der ich seit 2004 bin.“
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