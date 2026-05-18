Meierhofer heimst den nächsten Titel ein

Vor allem Kälte, Dauerregen und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt machten die diesjährige Ausgabe zu einer besonderen Herausforderung. „Am Schluss war der Tank fast leer, aber wir haben es uns super eingeteilt“, resümierte Meierhofer nach dem Zieleinlauf in Weitra. „Ich bin die flachen Passagen gefahren und Dominik hat die Berge übernommen. Es gibt so Tage, an denen dir alles aufgeht. Das war so einer“, freute sich Meierhofer.