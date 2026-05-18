Meierhofer heimst den nächsten Titel ein

Dominik Meierhofer und Dominik Schickmair trotzten beim „Race around Niederösterreich“ Regen und Kälte. Das Duo holte sich souverän den österreichischen Meistertitel im Zweier-Team-Ultra. Mit 16:50 Stunden fuhren sie zudem die Bestzeit des gesamten Rennens.
Beim diesjährigen „Race around Niederösterreich“ trotzten der Salzburger Dominik Meierhofer und sein Teampartner Dominik Schickmair widrigsten Bedingungen – und holten sich eindrucksvoll den österreichischen Meistertitel im Zweier-Team-Ultra. Das Duo absolvierte die 600 Kilometer lange Strecke in starken 16 Stunden und 50 Minuten und stellte damit zugleich die schnellste Zeit des gesamten Rennens auf.
Vor allem Kälte, Dauerregen und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt machten die diesjährige Ausgabe zu einer besonderen Herausforderung. „Am Schluss war der Tank fast leer, aber wir haben es uns super eingeteilt“, resümierte Meierhofer nach dem Zieleinlauf in Weitra. „Ich bin die flachen Passagen gefahren und Dominik hat die Berge übernommen. Es gibt so Tage, an denen dir alles aufgeht. Das war so einer“, freute sich Meierhofer.
Auch Schickmair schilderte die extremen Bedingungen: „Es war richtig kalt. Vor allem in der Gegend um Wastl am Wald war es fast nicht auszuhalten. Da habe ich schon Probleme gehabt, mit den Händen nach der Trinkflasche zu greifen.“
Für Meierhofer, der bereits im Vorjahr im Waldviertel den EM-Titel im Einzel gewann, ist der jüngste Erfolg ein weiterer Höhepunkt seiner Ultra-Radsportkarriere.
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