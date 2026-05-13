Vielfalt am Teller beugt Krankheiten vor

Vielfalt als Schlüssel für die Gesundheit

„Wir haben heute ein Überangebot, vor allem an stark verarbeiteten Lebensmitteln und schnell verfügbaren Kohlenhydraten. Für die Gesundheit entscheidend ist dagegen Vielfalt am Teller: Unterschiedliche Obst- und Gemüsearten, ausreichend Faserstoffe und traditionelle Lebensmittel wie fermentiertes Gemüse können das Darmmikrobiom positiv beeinflussen. Schon kleine Mengen – etwa eine Gabel Sauerkraut – bringen zusätzliche Mikroorganismen auf den Speiseplan“, erläutert Dr. Herbert Bronnenmayer Allgemeinmediziner aus Oberösterreich.