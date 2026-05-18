16-jährige Mopedlenkerin bei Frontalcrash verletzt

Eine Mopedlenkerin (16) war am Sonntagabend bei Münzbach frontal mit einem Pkw kollidiert. Dabei wurde das Mädchen auf die Straße gschleudert und verletzt, während das Moped in ein angrenzendes Waldstück geschleudert flog. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber nach Linz in den MedCampus Drei geflogen.