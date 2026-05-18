16-jährige Mopedlenkerin bei Frontalcrash verletzt

Eine Mopedlenkerin (16) war am Sonntagabend bei Münzbach frontal mit einem Pkw kollidiert. Dabei wurde das Mädchen auf die Straße gschleudert und verletzt, während das Moped in ein angrenzendes Waldstück geschleudert flog. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber nach Linz in den MedCampus Drei geflogen.
Ein schwerer Mopedunfall hatte sich Sonntagabend auf der Arbinger Straße bei Münzbach ereignet. Eine 16-jährige Zweiradlenkerin aus Münzbach war der Polizei zufolge in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, und dort mit dem Wagen eines 31-jährigen Lenkers kollidiert.
In Waldstück geschleudert
Dabei wurde das Mädchen auf die Straße geschleudert und verletzt, das Moped landete in einem Waldstück neben der Straße. Nach der Erstversorgung wurde die 16-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in den Linzer MedCampus Drei eingeliefert.
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