„Ein Kaliber!“ Heinz Lindner hat einen neuen Klub

„Ich kenne den FCZ nur zu gut, weiß, was das für ein Kaliber ist, was in ihm schlummert. Das wollen wir in den nächsten Jahren wieder rausholen“, sagte Lindner. Er sei als Routinier verpflichtet worden, der versuche, die jungen Spieler zu unterstützen. „Im Training Vollgas geben, zu pushen, wo es geht, auf und abseits des Platzes, und wenn es mich braucht, bin ich auf jeden Fall in der Lage, abzuliefern“, meinte der 37-fache ÖFB-Teamtormann, der nach Auslaufen seines Vertrages ablösefrei wechseln konnte.