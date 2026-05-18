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Wiedersehen mit Koller

„Ein Kaliber!“ Heinz Lindner hat einen neuen Klub

Fußball International
18.05.2026 13:03
Heinz Lindner wechselt zum FC Zürich.
Heinz Lindner wechselt zum FC Zürich.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Heinz Lindner setzt seine Karriere beim FC Zürich fort. Der 35-jährige Tormann unterschrieb beim Vierten der Abstiegsrunde der Super League einen Zweijahresvertrag, wie dieser am Montag bekannt gab. 

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Lindner wechselt damit innerhalb der Liga den Klub, nachdem er zuvor während seines einjährigen Gastspiels bei den Young Boys Bern nur in einem Pflichtspiel zum Zug gekommen war. Zuvor war er in der Schweiz auch schon für Grasshoppers Zürich, FC Basel und FC Sion tätig.

„Ich kenne den FCZ nur zu gut, weiß, was das für ein Kaliber ist, was in ihm schlummert. Das wollen wir in den nächsten Jahren wieder rausholen“, sagte Lindner. Er sei als Routinier verpflichtet worden, der versuche, die jungen Spieler zu unterstützen. „Im Training Vollgas geben, zu pushen, wo es geht, auf und abseits des Platzes, und wenn es mich braucht, bin ich auf jeden Fall in der Lage, abzuliefern“, meinte der 37-fache ÖFB-Teamtormann, der nach Auslaufen seines Vertrages ablösefrei wechseln konnte.

„Marcel steht für Erfolg“
Zugute könnte ihm kommen, dass er den mit Vorbereitungsstart kommenden neuen Trainer Marcel Koller von früheren Zeiten im ÖFB-Nationalteam kennt. „Marcel steht für Erfolg. Überall, wo er gearbeitet hat, war Erfolg, dementsprechend ist das ein gutes Omen, ihn hier zu wissen. Es ist auch super für mich, ich kenne ihn, weiß, was er verlangt“, sagte Lindner.

Marcel Koller
Marcel Koller(Bild: GEPA)

168 Mal war er schon im Schweizer Oberhaus im Einsatz, im Kampf um weitere Partien muss er sich gegen den 20-jährigen Schweizer U21-Teamtormann Silas Huber durchsetzen.

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