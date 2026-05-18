Als die Hautevolee zu Gast im Montafon war

Rund zwanzig Jahre lang war die am Ufer der Litz gelegene „Kuranstalt Montafon“ in Schruns ein Hotspot für Jetsetter. 2017 wurde sie, nachdem sie viele Jahre leer gestanden hatte, abgerissen, um einem modernen Chalet-Komplex zu weichen. Die ehemalige Kuranstalt weiß komische und tragisch-komische Geschichten zu erzählen. Vor allem repräsentierte sie jene sich dem Ende zuneigende Kultur des Moribunden, wie sie Thomas Mann so großartig in seinem „Zauberberg“ auserzählt hat. Ins Kurhotel kam man, nicht weil man krank war, sondern weil man krank sein könnte. Vor allem kam man – und das aus der ganzen Welt -, um unter sich zu sein, in bergiger Zugluft den ersten Symptomen menschlichen Verfalls nachzuspüren und mit einem Champagnerglas in der Hand unterzugehen.