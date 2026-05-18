Kärntens McDonald‘s-Filialen produzieren Biodiesel

Eines vorweg. Der Kärntner McDonald’s-Franchise-Nehmer Rudolf Ringhofer greift beim Fast-Food auch selbst gerne zu. „Ich mag Burger, Wraps und Salate, bin auch ein Kuchen-Fan. Meine ganze Familie isst gerne unser Rindfleisch, die Freilandeier und Kartoffeln – alles kommt großteils aus der Region.“ Im Gegensatz zu anderen Fast-Food-Läden arbeitet McDonald‘s eng mit heimischen Bauern zusammen.