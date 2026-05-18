Video: GAK schickt Blau-Weiß Linz in die 2. Liga

Der Absteiger aus der Bundesliga heißt Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher verloren am Samstag in der letzten Runde der Qualifikationsgruppe daheim gegen den GAK 0:3 und schlossen die Saison damit als Letzter ab. „Sportkrone.at“ zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).