Video: Zwei Handspiele, zwei Elfer, Altach jubelt

Der SCR Altach hat sich mit einem Sieg aus der Saison 2025/26 der Fußball-Bundesliga verabschiedet, das Europacup-Play-off aber verpasst. Die Vorarlberger setzten sich am Samstag daheim gegen Ried mit 2:0 (1:0) durch. Da die Ergebnisse auf den anderen Plätzen nicht zu eigenen Gunsten verliefen, wurde es am Ende aber nur der dritte Platz in der Qualifikationsgruppe. Für Ried war es sportlich ein unbedeutendes Match, da die Innviertler schon davor als Liga-Siebenter fix waren. „Sportkrone.at“ zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).