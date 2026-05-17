Rosenkranz senkte Catering-Kosten um 480.000 Euro

Kassensturz im Parlament

Im Parlament selbst hat man seinen Beitrag aber gewissermaßen ohnehin bereits geleistet. Wie der „Krone“ vorliegende Zahlen aus der Parlamentsdirektion zeigen, wurde unter Nationalratspräsident Rosenkranz bereits massiv gespart – insbesondere im direkten Vergleich zu seinem Amtsvorgänger Sobotka. Der Kassensturz im Parlament zeigt: Gespart wurde vor allem bei Caterings. Unter Rosenkranz wurde im direkten Vergleich zu Sobotkas letztem vollem Jahr als Präsident etwa eine halbe Million Euro an Kosten für Caterings im Hohen Haus gespart.