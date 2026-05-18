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Junger Rosentaler auf den Spuren des großen Mozart

Kärnten
18.05.2026 12:00
Die Orgeln in der Stadtfarrkirche Ferlach und Maria Rain kennt Nicklas Dovjak bestens. Beide ...
Die Orgeln in der Stadtfarrkirche Ferlach und Maria Rain kennt Nicklas Dovjak bestens. Beide Pfarrer fördern den jungen Musiker, der aktuell im Maturastress ist.(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Ein junger Ferlacher begeistert sich für die Königin der Instrumente und widmet seine erste Messe dem Kirchenchor seiner Heimatgemeinde. Die Faszination und die Leidenschaft zur Kirchenmusik kamen eigentlich durch den Zufall.

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Aktuell steckt Nicklas Dovjak im Maturastress. Und trotzdem findet der 18-jährige Kärntner Zeit für sein liebstes Hobby: die Kirchenmusik und das Orgelspielen. Entstanden ist die Leidenschaft aber eigentlich durch Zufall.

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