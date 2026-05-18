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Gilt am September

Wie Kopftuchverbot an den Schulen umgesetzt wird

Oberösterreich
18.05.2026 05:00
Ab September gilt das Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren. (Symbolbild)
Ab September gilt das Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren. (Symbolbild)(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER / APA / picturedesk.com)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Es ist nach wie vor heiß umstritten, doch ab September gilt an den heimischen Pflichtschulen ein Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren. Die „Krone“ hat sich umgehört, wie die Vorbereitungen an den Bildungseinrichtungen laufen.

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Eine erste Regelung für Volksschulen war vor fünf Jahren wegen der Konzentration auf den Islam vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) gekippt worden – wegen Widerspruchs zum Gebot der religiösen Neutralität des Staates. Nun wird es aber umgesetzt und gilt für Mädchen bis 14 Jahre.

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