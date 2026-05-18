Jubel-Polonaise: „Dem Team ist alles zuzutrauen!“

Das erste Wochenende in Zürich brachte Österreich sechs Punkte und viele Pluspunkte auf den Rängen ein: Die Fans des ÖEHV-Teams sorgten 60 Minuten lang für tolle Stimmung und mit ihrer Polonaise durch die Halle für gute Laune. Jene aus Vorarlberg sind in rund 90 Auto-Minuten am Ziel, andere sitzen bis zu zehn Stunden im Zug: „Allein am Sonntag gegen Ungarn waren knapp 1500 live dabei, auch wenn es nicht der billigste Trip ist“, weiß Gerhard Petschar, Vize-Präsident des United Fan Team Austria, kurz UFA.