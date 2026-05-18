Jubel-Polonaise: „Dem Team ist alles zuzutrauen!“

Österreichs Fans sind bei der Eishockey-WM in der Schweiz absolute Stimmungskanonen. Sportlich war der Auftakt perfekt – nur der Griff ins Börserl schmerzt mit jedem Tag mehr...
Das erste Wochenende in Zürich brachte Österreich sechs Punkte und viele Pluspunkte auf den Rängen ein: Die Fans des ÖEHV-Teams sorgten 60 Minuten lang für tolle Stimmung und mit ihrer Polonaise durch die Halle für gute Laune. Jene aus Vorarlberg sind in rund 90 Auto-Minuten am Ziel, andere sitzen bis zu zehn Stunden im Zug: „Allein am Sonntag gegen Ungarn waren knapp 1500 live dabei, auch wenn es nicht der billigste Trip ist“, weiß Gerhard Petschar, Vize-Präsident des United Fan Team Austria, kurz UFA.
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