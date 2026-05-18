„Richtig geil!“ Neuer Luxus-Wagen für Arnautovic

Neues Spielzeug für Marko Arnautović! Der ÖFB-Teamstürmer hat sich einen echten Luxus-Wagen gegönnt. Der neue BRABUS 930 auf Basis eines Mercedes-AMG soll rund 400.000 Euro kosten und 930 PS stark sein.
Der 37-Jährige ließ sich den Wagen vom Autohaus „Ultimate Garage“ übergeben. Auf Instagram wurde der Moment festgehalten: Arnautovic zieht die Abdeckung vom Auto und kommt aus dem Staunen kaum noch heraus.
Ein Blick unter die Motorhaube, ein erstes Probesitzen im silber-grauen Schmuckstück – die Begeisterung war dem ÖFB-Star deutlich anzusehen. „Das ist genau das, was ich wollte. Ja, was soll ich dir sagen? Wow – richtig geil. Überragend“, freut sich Arnautovic.
Luxus-AMG mit 930 PS
Genauer gesagt handelt es sich um einen BRABUS 930 – Mercedes-AMG S 63 E Performance. Das Modell zählt zu den absoluten Luxuslimousinen. Der Name verrät bereits die gewaltige Leistung: Der BRABUS bringt beeindruckende 930 PS auf die Straße.
Das Fahrzeug basiert auf der Mercedes S-Klasse, wurde vom Tuning-Spezialisten BRABUS aber in puncto Leistung und Optik nochmals massiv aufgerüstet.
Der Wagen soll einen Wert von rund 400.000 Euro haben. Bei diversen Sonderausstattungen, die Arnautović durchaus zuzutrauen sind, könnten noch einige Tausender obendrauf kommen.
Vor der WM noch auf Spritztour
Bis zur Abreise zur WM wird Arnautović wohl noch die eine oder andere Runde mit seinem neuen Luxus-Gefährt drehen.
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