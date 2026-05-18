Technische Daten am E-Auto: Das sollte man kennen

Ladeleistung:

Außer beim Antrieb selbst begegnet „Leistung“ dem E-Autofahrer auch beim Laden an prominenter Stelle. In den üblichen kW angegeben, sagt der Wert aus, mit welcher Momentanleistung ein E-Auto Strom aufnehmen kann. „Momentan“ ist dabei entscheidend – denn in den Herstellerprospekten ist immer der höchste Wert angegeben, unabhängig davon, über welchen Zeitraum dieser realisierbar ist (ähnlich wie Peak-und-Dauer-Motorleistung). Auch wenn in der Praxis die durchschnittliche Ladeleistung über einen längeren Zeitraum interessanter ist, kann vor allem die in den technischen Daten angegebene DC-Ladeleistung eine erste und einfache Orientierung bieten, wie flott ein Auto an der Steckdose tankt. Die besten Modelle kommen auf Werte um die 400 kW, kleine Stadt-Stromer begnügen sich teils auch mit weniger als 100 kW. Wer sich für die durchschnittliche Ladeleistung über den kompletten Ladevorgang (10 bis 80 Prozent) interessiert, zieht 20 bis 40 Prozent ab.