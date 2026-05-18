WM-Kader fix: Überstehen wir die Gruppenphase?

Bald ist es so weit und Österreichs Fußball-Nationalmannschaft startet in die WM-Endrunde. Als Gegner wartet neben Algerien und Jordanien auch das Starensemble rund um Lionel Messi aus Argentinien. Unsere Frage des Tages vom 18. Mai lautet: „WM-Kader fix: Übersteht Österreich die Gruppenphase?“
Welche Chancen rechnen Sie sich für unsere Fußballer bei der WM-Endrunde aus? Halten Sie ein Weiterkommen bei diesen Gegnern für möglich? Welches Team bereitet Ihnen am meisten Sorge? Welche Spieler hätten Sie gerne im Kader gesehen?
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