WM-Kader fix: Überstehen wir die Gruppenphase?

Welche Chancen rechnen Sie sich für unsere Fußballer bei der WM-Endrunde aus? Halten Sie ein Weiterkommen bei diesen Gegnern für möglich? Welches Team bereitet Ihnen am meisten Sorge? Welche Spieler hätten Sie gerne im Kader gesehen?



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