Experten: Welt bleibt anfällig für neue Pandemien

Risikoüberwachung und Geld nötig

Es sei möglich, umfassendes Vertrauen wiederherzustellen und nachhaltige Gerechtigkeit für alle zu schaffen, so das Gremium. Nötig seien eine unabhängige und umfangreiche Überwachung von Risiken, ein System, das allen Menschen überall auf der Welt gleichen Zugang zu allem garantiert, was vor Ansteckungen schützt, und mehr Geld für den Pandemiefonds, der geschaffen wurde, um weltweit die Kapazitäten zur Prävention, Vorsorge und Bekämpfung von Pandemien zu stärken.