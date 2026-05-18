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„Vertrauen schwindet“

Experten: Welt bleibt anfällig für neue Pandemien

Wissen
18.05.2026 13:12
Zum Auftakt der Jahrestagung WHO in Genf warnten Experten, dass die Welt nicht sicherer vor ...
Zum Auftakt der Jahrestagung WHO in Genf warnten Experten, dass die Welt nicht sicherer vor einer neuen Pandemie geworden sei.(Bild: AFP/Fabrice Coffrini)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Einschätzung von Experten ist die Welt seit dem Ebola-Ausbruch in Westafrika vor gut zehn Jahren, der Covid-19-Pandemie und der Mpox-Notlage nicht sicherer vor einer neuen Pandemie geworden.

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Vielmehr hätten die Krisen und der Umgang mit ihnen das Vertrauen der Menschen in Regierungen, bürgerliche Freiheiten und demokratische Normen erschüttert, berichtete das internationale Gremieum Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) am Montag zum Auftakt der 79. Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf.

Eine neue Pandemie würde eine Welt treffen, die stärker gespalten, höher verschuldet und weniger in der Lage sei, ihre Bevölkerung zu schützen, als dies etwa vor einem Jahrzehnt der Fall war, heißt es in dem Bericht des Gremiums. Die Fachleute sollten den Zustand der weltweiten Vorsorge für Gesundheitskrisen und Pandemien begutachten.

„Vertrauen schwindet“
„Das Vertrauen schwindet: zwischen Regierungen und Bürgern, zwischen Ländern, in multilaterale Organisationen, in die Wirtschaft“, hieß es. „Tief verwurzelte Ungleichheiten treten zutage: beim Zugang zu Informationen, Wissen, Finanzmitteln und Gegenmaßnahmen, von persönlicher Schutzausrüstung bis hin zu lebensrettenden Impfstoffen.“

„Der Klimawandel und bewaffnete Konflikte verschärfen die Risiken“, heißt es weiter. „Geopolitische Zersplitterung, die Einschränkung des zivilgesellschaftlichen Raums und kommerzielle Eigeninteressen untergraben gemeinsames Handeln.“

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Risikoüberwachung und Geld nötig
Es sei möglich, umfassendes Vertrauen wiederherzustellen und nachhaltige Gerechtigkeit für alle zu schaffen, so das Gremium. Nötig seien eine unabhängige und umfangreiche Überwachung von Risiken, ein System, das allen Menschen überall auf der Welt gleichen Zugang zu allem garantiert, was vor Ansteckungen schützt, und mehr Geld für den Pandemiefonds, der geschaffen wurde, um weltweit die Kapazitäten zur Prävention, Vorsorge und Bekämpfung von Pandemien zu stärken.

Das  Global Preparedness Monitoring Board (was übersetzt Rat für globale Katastrophenvorsorge bedeutet) wurde 2018 von der Weltbank und der WHO einberufen. Es besteht aus UNO- und Regierungsvertretern sowie Expertinnen und Experten.

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