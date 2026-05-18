Mega-Lauf! Mini-Team winkt Rückkehr in Unterliga

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – bog Bad Eisenkappel in der 1. Klasse Ost auswärts Ruden mit 3:0. Damit dürfen die Gäste trotz Mini-Kader auf die Unterliga-Rückkehr hoffen. Bei Ruden schleppt sich ein Ex-Profi mit Schmerzmitteln durch die Saison. Die Zukunft des Trainers ist noch offen.
Mit einem Mini-Aufgebot kämpft sich 1. Klasse-Ost-Klub Bad Eisenkappel durch die Saison. Lediglich 18 Spieler stehen am Papier im Kader. Aktuell kommen Verletzungen und Sperren hinzu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.