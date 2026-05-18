Mega-Lauf! Mini-Team winkt Rückkehr in Unterliga

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – bog Bad Eisenkappel in der 1. Klasse Ost auswärts Ruden mit 3:0. Damit dürfen die Gäste trotz Mini-Kader auf die Unterliga-Rückkehr hoffen. Bei Ruden schleppt sich ein Ex-Profi mit Schmerzmitteln durch die Saison. Die Zukunft des Trainers ist noch offen.