Geplante Streamingabgabe spaltet die Gemüter

Die nun auf ministerieller Ebene diskutierte Abgabe, die sich aus einer siebenprozentigen Abgabe und weiteren fünf Prozent Direktinvestition in Filmproduktionen zusammensetzt, würde einen Großteil der heimischen TV-Sender und Abrufdienste betreffen, die ihren Zusehern Content online und zeitversetzt zur Verfügung stellen, wobei der ORF laut Fachverband ausgenommen sein soll.