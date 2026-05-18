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„Abnehmwunder“ im Test

Diese Pflaster kann man sich auf den Bauch picken!

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18.05.2026 05:00
Viele Menschen kämpfen mit Übergewicht, Pflaster versprechen Abhilfe.
Viele Menschen kämpfen mit Übergewicht, Pflaster versprechen Abhilfe.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, Wiesmeyer)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Vermeintliche Bauch-weg-Wundermittel gibt es wie Sand am Meer. Doch dieses kann man sich im wahrsten Wortsinn auf den Bauch picken: das Abnehmpflaster! Ein „Krone“-Redakteur schreitet im Kampf gegen überschüssige Kilos zum Selbsttest. Die Wampe zittert – vor Lachen.

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Probieren geht über Studieren? Vielleicht manchmal, aber nicht immer! Erhöhte Vorsicht ist vor allem dann geboten, wenn mit vermeintlichen Wundermitteln am eigenen Körper „herumgedoktert“ werden soll.

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