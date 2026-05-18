Diese Pflaster kann man sich auf den Bauch picken!

Vermeintliche Bauch-weg-Wundermittel gibt es wie Sand am Meer. Doch dieses kann man sich im wahrsten Wortsinn auf den Bauch picken: das Abnehmpflaster! Ein „Krone“-Redakteur schreitet im Kampf gegen überschüssige Kilos zum Selbsttest. Die Wampe zittert – vor Lachen.