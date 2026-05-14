14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nennen wir sie Hannah und Stefan (Namen von der Redaktion geändert). Er, ein 14-jähriger Schüler und selbst noch ein halbes Kind. Sie, eine um mehr als zehn Jahre ältere Kindergärtnerin. Beide verbindet eine außergewöhnliche Geschichte, wie man sie sonst eigentlich nur aus amerikanischen Gerichten kennt.