Welche Kapseln brauchen wir wirklich?

Nützlich oder riskant? Nahrungsergänzungsmittel sind in aller Munde. Doch helfen Pillen, um gesund zu bleiben? Wir erklären, welche Vitamine und Nährstoffe sinnvoll sein können und worauf man achten sollte.
Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel boomt. Immer mehr Menschen greifen zu Kapseln, Pulvern und sogar Infusionen, im Glauben, ihrer Gesundheit etwas Gutes zu tun. Was in der Ernährung fehlt, wird geschluckt. Ein Weg zu ewiger Jugend und Gesundheit oder nur teurer Spaß? Vor allem in der Social-Media-Welt kursieren bizarre Anti-Aging-Versprechen, oft ohne Belege: Substanzen, die die biologische Uhr zurückdrehen könnten. Tausende Präparate sind im Umlauf, doch nicht alle solide untersucht.
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