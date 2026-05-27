Schaffe ich es, eine Woche kein Fleisch zu essen?

Wenn ich also darauf verzichte, nehme ich automatisch weniger ungesundes Fett und Salz zu mir. Positiver Effekt: der Blutdruck kann sinken, die Blutfettwerte verbessern sich und so ist auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduziert. Ich tue also etwas für meine Gesundheit. Natürlich nicht in einer Woche, aber ich hoffe ja, dass ich meine Ernährung dann auf Dauer umstellen kann.