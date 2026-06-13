Bergretter mit Kreuzbandriss auf dem Mount Everest

Die beiden Tiroler Bergretter Markus Wolf und Mathias Paschinger aus dem kleinen Ort Berwang im Bezirk Reutte bestiegen kürzlich als erste Außerferner den höchsten Gipfel der Erde. Wolf stand damit auf allen höchsten Gipfeln der sieben Kontinente.
Seit Jahren sind die Berwanger ein eingeschworenes Duo auf den Dächern der Welt. Gemeinsam hatten Wolf, Bezirksleiter der Bergrettung in Reutte, und sein Bergrettungskollege Paschinger (43) schon vier der Seven Summits – also der sieben höchsten Gipfel der Kontinente – bestiegen. Wolf fehlte nur noch ein einziger – der Mount Everest (8848 m)!
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