Bergretter mit Kreuzbandriss auf dem Mount Everest

Seit Jahren sind die Berwanger ein eingeschworenes Duo auf den Dächern der Welt. Gemeinsam hatten Wolf, Bezirksleiter der Bergrettung in Reutte, und sein Bergrettungskollege Paschinger (43) schon vier der Seven Summits – also der sieben höchsten Gipfel der Kontinente – bestiegen. Wolf fehlte nur noch ein einziger – der Mount Everest (8848 m)!