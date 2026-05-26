Veggie Challenge: Eine Woche ohne Fleisch

Unsere Redakteurin Karin Rohrer-Schausberger wagt den Selbsttest und versucht, eine Woche lang auf Fleisch zu verzichten. Machen Sie mit? Berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen und gewinnen Sie eines von vier Ernährungsbüchern!
Warum sich der Verzicht lohnt
Der Verzicht auf Fleisch und verarbeitete Wurstwaren verbessert die Gesundheit direkt. Sie senken damit die Aufnahme von gesättigten Fetten, Salzen und Cholesterin.
Die Vorteile für Ihren Körper:
Mitmachen und gewinnen
Egal, ob sie bereits routinierter Veggie sind oder zum ersten Mal auf Fleisch verzichten: Wir wollen Ihre Erlebnisse hören! Welche Gerichte schmecken Ihnen am besten? Wie fühlen Sie sich nach einer Woche ohne Fleisch?
Unter allen Teilnehmern verlosen wir eines von vier Büchern rund ums Thema Ernährung. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 04.06.2026 09:00 Uhr ausfüllen und schon landen Sie im Lostopf.
Sie wollen Ihre Gewinnchancen erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Gesund“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.