So beugen Sie Bauchweh und Durchfall im Urlaub vor

Nicht übermäßig schlemmen!

Am Urlaubsort selbst ist vor allem Maßhalten wichtig. Große Buffets, fettige Speisen oder stark gewürzte Gerichte überfordern die Verdauung. Sinnvoller sind kleinere Mahlzeiten in regelmäßigen Abständen. Viele Betroffene vertragen leicht verdauliche Lebensmittel wie Reis, Kartoffeln, gedünstetes Gemüse, Haferflocken oder Bananen besonders gut. Alkohol und größere Mengen Kaffee sollten dagegen vorsichtig konsumiert werden, da sie die Darmbewegung anregen und vor allem bei durchfallbetontem Reizdarm Beschwerden verschlechtern können.