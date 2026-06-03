Diätologie – wenn Ernährung zur Therapie wird

Prävention im Fokus

Viele Verdauungsbeschwerden lassen sich durch Änderungen in der Ernährung beheben. Neben einer Besserung der Symptomatik nimmt auch das Interesse für einen gesunden Lebensstil zur Prävention zu. Viele Menschen lassen sich beraten und wollen wissen, wie sie ihre Ernährung verbessern und lange gesund bleiben.