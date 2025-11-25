Wie Musik Russlands „Superwaffe“ vom Himmel holt

Präsident Wladimir Putin hatte die russische Hyperschallrakete „Kinschal“ einst als „unbesiegbar“ angepriesen. Jetzt wird die vermeintliche „Superwaffe“ in der Ukraine durch elektronische Kriegsführung mit Musik und fehlerhaften Anweisungen vom Himmel geholt.
Die im März 2018 enthüllte Kh-47M2 Kinschal ist eines der modernsten Waffensysteme Russlands. Die Hyperschallrakete wird von Kampfflugzeugen des Typs MiG-31 abgeschossen und kann nach russischen Angaben Ziele in bis zu 2000 Kilometern Entfernung treffen – unter Umgehung praktisch aller Luftabwehrsysteme. Selbst der vormalige US-Präsident Joe Biden musste daher 2022 einräumen, dass es „fast unmöglich“ sei, die mit mehr als 6000 Kilometern pro Stunde fliegenden Raketen zu stoppen.
