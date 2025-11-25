Wie Musik Russlands „Superwaffe“ vom Himmel holt

Die im März 2018 enthüllte Kh-47M2 Kinschal ist eines der modernsten Waffensysteme Russlands. Die Hyperschallrakete wird von Kampfflugzeugen des Typs MiG-31 abgeschossen und kann nach russischen Angaben Ziele in bis zu 2000 Kilometern Entfernung treffen – unter Umgehung praktisch aller Luftabwehrsysteme. Selbst der vormalige US-Präsident Joe Biden musste daher 2022 einräumen, dass es „fast unmöglich“ sei, die mit mehr als 6000 Kilometern pro Stunde fliegenden Raketen zu stoppen.