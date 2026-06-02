Festivals müssen Tausenden Müllpfand zurückzahlen

Jahrelang mussten Besucher des Nova Rock und des Frequency Festival 20 Euro Müllpfand bezahlen. Dieses war unzulässig, wie der Oberste Gerichtshof 2025 klarstellte. Jetzt wird allen Betroffenen ihr Geld zurückerstattet.
Nach einer Klage durch den Verein für Konsumenteninformation (VKI) wurde festgestellt: Die Gebühr für Müll war nicht gerechtfertigt. Die Einbehaltung von zehn Euro bei Rückgabe eines vollen oder halbvollen Müllsacks ist laut der Entscheidung gröblich benachteiligend.
Gilt für Besucher seit 2017
Jetzt können alle Betroffenen ihr Geld zurückverlangen. Die Einigung wurde mit den Veranstaltern erzielt, berichtete der VKI am Dienstag. Anspruchsberechtigt sind Besucherinnen und Besucher der Jahre 2017 bis 2025, die den Müllbeitrag gezahlt haben. Diese können sich unter Vorlage des Tickets an cashless@novamusic.at bzw. cashless@frequency.at wenden.
Müllbeseitigung nun im Ticketpreis enthalten
Im Ticketpreis für die Festivals ist die Müllbeseitigung mittlerweile inkludiert. Eingeführt wird ein Belohnungssystem zur Umweltentlastung: Für die Abgabe eines vollen Müllsackes erhält man einen Fünf-Euro-Gutschein. Dieser kann online für den Kauf eines Early-Bird-Tickets für das Nova Rock bzw. Frequency im Folgejahr eingelöst werden.
Zusätzlich gibt es bei Abgabe von zwei oder mehr vollen Müllsäcken eine Gewinnmöglichkeit für Tickets oder Cashless-Guthaben im Folgejahr.
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