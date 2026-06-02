Festivals müssen Tausenden Müllpfand zurückzahlen

Gilt für Besucher seit 2017

Jetzt können alle Betroffenen ihr Geld zurückverlangen. Die Einigung wurde mit den Veranstaltern erzielt, berichtete der VKI am Dienstag. Anspruchsberechtigt sind Besucherinnen und Besucher der Jahre 2017 bis 2025, die den Müllbeitrag gezahlt haben. Diese können sich unter Vorlage des Tickets an cashless@novamusic.at bzw. cashless@frequency.at wenden.