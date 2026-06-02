Männliche Marketender sind Schützen Dorn im Auge

„Diskussionen und Unverständnis“

Bereits beim Schützenjahrtag der Speckbacher Schützenkompanie im März sei es unter den Schützen zu „intensiven Diskussionen und teilweise erheblichem Unverständnis“ aufgrund von männlichen Marketendern gekommen, hieß es seitens der Schützen. Nachdem die Kompanie bei der Stadtmusikkapelle angefragt habe, beim Bezirksschützenfest nur mit weiblichen Marketenderinnen auszurücken und dies dort verneint wurde, entschied sich der Schützenbezirk für die Ausladung der Stadtkapelle.