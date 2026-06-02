Was im Kampf gegen Handy am Steuer künftig kommt

Ablenkung ist die größte Unfallursache im Straßenverkehr. Das deutsche Bundesland Rheinland-Pfalz geht daher mit sogenannten Handyblitzern dagegen vor, und viele Lenker wurden bereits erwischt. Geht es nach dem Land Salzburg, soll das System auch in Österreich zur Anwendung kommen. Noch gibt es aber Hürden.