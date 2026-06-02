Das schätzen Reisende im Sommer an Österreich

Am gefragtesten waren im Vorjahr Hotels mit vier Sternen (31 Prozent), gefolgt von Ferienwohnungen und Ferienhäusern (23 Prozent) sowie Hotels mit drei Sternen (16 Prozent). Weniger Menschen sind am Campingplatz, in Privatquartieren mit weniger als zehn Betten, am Bauernhof oder unentgeltlich bei Verwandten oder Freundinnen und Freunden untergebracht. Zumeist reisten sie mit dem Auto an (72 Prozent). 14 Prozent kamen mit dem Zug, acht Prozent mit dem Flugzeug.