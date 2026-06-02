Gerade zurückgetreten
Moldaus Kirchenoberhaupt in Sexskandal verwickelt
Der Metropolit von Bessarabien soll in einen Sexskandal verstrickt sein. Am Tag seines Rücktrittsgesuchs an die rumänisch-orthodoxe Kirchenleitung berichteten Medien von „sexuellen“ Videos des Geistlichen. Zunächst hatte es geheißen, Petru sei aus „gesundheitlichen Gründen“ zurückgetreten.
Die Videos sollen den Geistlichen in eindeutigen sexuellen Posen mit einem Mann zeigen, berichtete der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Rumäniens „TVR“. Laut „Kathpress“ berichten einige Medien auch von Erpressungen gegen Petru.
Echtheit der Bilder muss noch geprüft werden
Ein Sprecher der orthodoxen Metropolie von Bessarabien mit Sitz in der moldauischen Hauptstadt Chisinau bestritt die Echtheit der Bilder nicht ausdrücklich, sagte zugleich aber auch, dass man sich ihrer Echtheit nicht sicher sei. Eine offizielle Zurückweisung vonseiten der Metropolie gibt es demnach bisher nicht, das Patriarchat (Leitung) der rumänischen Orthodoxie in Bukarest erwähnte die Causa bei der Bekanntgabe des Rücktritts nicht.
Reaktion der Kirchenführung mit Spannung erwartet
Laut einer Erklärung des Bukarester Patriarchats wurde das Rücktrittsgesuch des 79-jährigen Oberhaupts der Rumänisch-orthodoxen Kirche in der Republik Moldau am 27. Mai eingereicht. Der rumänisch-orthodoxe Patriarch Daniel hat daraufhin bereits Metropolit Teofan, Erzbischof von Iasi, zum Administrator der Metropolie von Bessarabien ernannt. Er übt das Amt aus, bis die Kirchenleitung einen neuen Metropoliten wählt. Mit Spannung wird erwartet, wie das Leitungsgremium der Rumänisch-Orthodoxen Kirche reagieren wird. Der Synod (Kirchenführer) wird am Mittwoch in Bukarest unter dem Vorsitz von Patriarch Daniel zusammentreten.
Metropolie von Bessarabien seit 1992 wieder aktiv
Nach der Unabhängigkeit der Republik Moldau von der Sowjetunion hat die Rumänisch-Orthodoxe Kirche im Jahr 1992 die orthodoxe Metropolie von Bessarabien mit Sitz in der Hauptstadt Chisinau wieder errichtet, zu der circa ein Fünftel der orthodoxen Kirchengemeinden Moldaus gehören.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.