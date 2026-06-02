Moldaus Kirchenoberhaupt in Sexskandal verwickelt

Reaktion der Kirchenführung mit Spannung erwartet

Laut einer Erklärung des Bukarester Patriarchats wurde das Rücktrittsgesuch des 79-jährigen Oberhaupts der Rumänisch-orthodoxen Kirche in der Republik Moldau am 27. Mai eingereicht. Der rumänisch-orthodoxe Patriarch Daniel hat daraufhin bereits Metropolit Teofan, Erzbischof von Iasi, zum Administrator der Metropolie von Bessarabien ernannt. Er übt das Amt aus, bis die Kirchenleitung einen neuen Metropoliten wählt. Mit Spannung wird erwartet, wie das Leitungsgremium der Rumänisch-Orthodoxen Kirche reagieren wird. Der Synod (Kirchenführer) wird am Mittwoch in Bukarest unter dem Vorsitz von Patriarch Daniel zusammentreten.