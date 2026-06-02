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Dreijahresvertrag

WAC verpflichtet Raffael Behounek

Bundesliga
02.06.2026 13:37
Raffael Behounek, hier bei einem Interview-Dreh mit sportkrone.at
Raffael Behounek, hier bei einem Interview-Dreh mit sportkrone.at(Bild: Hannes Maierhofer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Raffael Behounek kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück und wird ab kommender Saison für den WAC einlaufen. Der 29-jährige Innenverteidiger unterschrieb einen Dreijahresvertrag, wie der Verein am Dienstag bekannt gab.

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Der gebürtige Wiener kommt nach 118 Spielen ablösefrei von Willem II Tilburg aus den Niederlanden ins Lavanttal.

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Vor seinem Wechsel in die Ehrendivision hatte der 1,87 Meter große Abwehrspieler 102 Spiele für die WSG Tirol in der Bundesliga und im Cup absolviert.

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