Schwimmende Schlangen bedrohen Ibizas Wahrzeichen

Aufgenommen wurde das entscheidende Video im April 2024 vor der Ostküste Ibizas. Es zeigt eine Hufeisennatter (Hemorrhois hippocrepis), die die rund 450 Meter lange Strecke zur kleinen Insel Santa Eulària schwimmt. Für Wissenschaftler war dies der erste eindeutige Nachweis dessen, was Fischer und Touristen bereits seit Jahren berichtet hatten: Die Schlangen breiten sich nicht nur auf Ibiza selbst aus, sondern erreichen auch abgelegene Inselchen im Mittelmeer.