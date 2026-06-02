ÖVP, SPÖ und Grüne kritisieren Rosenkranz scharf

„Hatten von Anfang an Misstrauen“

Auch von den Grünen kam am Dienstag scharfe Kritik an Rosenkranz. „Es ist eine bewusste Verdrehung der Tatsachen, wenn Präsident Rosenkranz den Eindruck erweckt, aus den Gesprächen sei eine Entwarnung hervorgegangen. Tatsächlich hat das Innenministerium ausdrücklich auf bestehende Sicherheitsrisiken hingewiesen und zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen empfohlen“, sagte Rechtsextremismus-Sprecher Lukas Hammer. „Walter Rosenkranz bestätigt damit einmal mehr jenes Misstrauen, das wir Grüne von Anfang an ihm gegenüber hatten.“