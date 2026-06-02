Marketing-Agentur pleite: Insolvenzverfahren läuft

Wieder eine Pleite in Tirol – diesmal betrifft es eine Marketingagentur in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land). Bei Gericht wurde am Dienstag ein Insolvenzverfahren auf Antrag eines Gläubigers eröffnet. Das berichteten diverse Gläubigerschutzverbände.
Wie der Kreditschutzverband von 1870 am Dienstagnachmittag bekannt gab, sei über das Vermögen der Firma „2getmore GmbH“ mit Sitz in Wattens ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden. Die Schuldnerin betreibe eine Werbeagentur und beschäftige einen Mitarbeiter.
Und auch der Alpenländische Kreditorenverband berichtete, dass das 2019 gegründete Unternehmen seinen „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.
Die Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben.
KSV von 1870
Gläubiger brachte Antrag ein
„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht“, so der Kreditschutzverband.
Zukunft des Betriebs offen
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich zeigen. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, betont der KSV.
Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten würde sich laut Eigenangabe der Schuldnerin auf rund 70.000 Euro belaufen.
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