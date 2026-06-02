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Dealer (28) verurteilt

Sechs Jahre Haft für Handel mit 122 Kilo Suchtgift

Salzburg
02.06.2026 14:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Sechs Jahre Haftstrafe fasste ein Drogendealer (28) im Salzburger Landesgericht aus, dies verkündete die vorsitzende Richterin bei der Fortsetzung des Prozesses am Dienstag. Der Salzburger handelte mit 119 Kilo Cannabis sowie Kokain und Amphetamine – von Jänner 2020 bis Sommer 2022. 

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Laut Anklage ging es im Detail um 119 Kilo Cannabis, 1,2 Kilo Kokain sowie zwei Kilo Speed, die der 28-Jährige vor allem im Raum Stadt Salzburg verteilte. Die Drogen verkaufte der Salzburger gewinnbringend weiter – vor allem ein Kunde, ein bereits verurteilter Drogenhändler, übernahm rund die Hälfte des Suchtgiftes. Der Rest ging an eine Vielzahl von Abnehmern. 

Rückfallstäter
Der Prozess hatte bereits im Vorjahr begonnen. Aufgrund zweier Vorstrafen befand sich der Angeklagte auch im Rückfall – daher galt eine strengere Strafdrohung. Etwa 670.000 Euro soll der 28-Jährigen mit dem Suchtgiftverkauf verdient haben.

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Am Dienstag verkündete die Vorsitzende das Urteil für den 28-Jährigen: Sechs Jahre muss er im Gefängnis absitzen. Zudem muss er die Einnahmen aus dem Drogenhandel zusätzlich an die Republik zahlen – ein entsprechender Verfallsbetrag wurde angenommen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. 

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