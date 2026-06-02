Sechs Jahre Haft für Handel mit 122 Kilo Suchtgift

Laut Anklage ging es im Detail um 119 Kilo Cannabis, 1,2 Kilo Kokain sowie zwei Kilo Speed, die der 28-Jährige vor allem im Raum Stadt Salzburg verteilte. Die Drogen verkaufte der Salzburger gewinnbringend weiter – vor allem ein Kunde, ein bereits verurteilter Drogenhändler, übernahm rund die Hälfte des Suchtgiftes. Der Rest ging an eine Vielzahl von Abnehmern.