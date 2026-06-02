Baby gewürgt: Neuer Prozess mit milderer Strafe

Anders als noch beim ersten Prozess vor eineinhalb Jahren, bei dem er den Vorwurf gänzlich bestritt und von einem Unfall bei der Couch sprach, legte er diesmal sofort ein Geständnis ab – und schwieg auf Anraten von Verteidiger Kurt Jelinek. Die Mutter des Kindes entschlug sich im Zeugenstand der Aussage. Eines aber sagte sie dann doch: „Er ist ein guter Vater.“