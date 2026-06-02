Fronleichnam: Hier droht jetzt das Verkehrschaos

Viele starten schon vor Feiertag

Bereits ab Mittwochnachmittag dürfte der Verkehr deutlich zunehmen. Viele Urlauber starten schon vor dem Feiertag ins verlängerte Wochenende, weshalb auf den Ausfallsstraßen der Städte dichter Verkehr erwartet wird. Der große Rückreiseverkehr setzt laut ÖAMTC vor allem am Samstag Richtung Deutschland ein. Am Sonntag sorgen dann Tagesausflügler und Kurzurlauber erneut für volle Straßen und Staus vor den Stadteinfahrten.