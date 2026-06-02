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Ferienende in Bayern

Fronleichnam: Hier droht jetzt das Verkehrschaos

Österreich
02.06.2026 13:40
Wer rund um Fronleichnam unterwegs ist, sollte ausreichend Zeit einplanen. Vor allem auf den ...
Wer rund um Fronleichnam unterwegs ist, sollte ausreichend Zeit einplanen. Vor allem auf den großen Nord-Süd-Transitachsen drohen teils stundenlange Verzögerungen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Autofahrer müssen rund um Fronleichnam mit einer regelrechten Stau-Lawine rechnen. Mit dem Ferienende in Bayern und Baden-Württemberg rollt eine starke Rückreisewelle Richtung Norden, gleichzeitig nutzen zahlreiche Österreicher das verlängerte Wochenende für Kurzurlaube und Ausflüge. Der ÖAMTC warnt vor erheblichen Verzögerungen auf den wichtigsten Reiserouten des Landes ...

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Besonders kritisch dürfte die Lage auf der Brennerautobahn (A13) werden. Vor der Baustelle bei der Luegbrücke und der Mautstelle Schönberg sind lange Wartezeiten nahezu vorprogrammiert. Auch auf der Tauern Autobahn (A10) vor den Tunnelbereichen und Mautstellen sowie auf der Pyhrn Autobahn (A9) bei mehreren Baustellenabschnitten drohen kilometerlange Staus.

Fahrzeugkolonnen an Grenzübergängen
An den Grenzen wird die Geduld der Reisenden ebenfalls auf die Probe gestellt. Vor dem Karawankentunnel und bei Spielfeld ist bei der Einreise mit Verzögerungen zu rechnen. Richtung Deutschland könnten sich vor den Grenzübergängen Kufstein, Walserberg und Suben lange Fahrzeugkolonnen bilden.

Viele starten schon vor Feiertag
Bereits ab Mittwochnachmittag dürfte der Verkehr deutlich zunehmen. Viele Urlauber starten schon vor dem Feiertag ins verlängerte Wochenende, weshalb auf den Ausfallsstraßen der Städte dichter Verkehr erwartet wird. Der große Rückreiseverkehr setzt laut ÖAMTC vor allem am Samstag Richtung Deutschland ein. Am Sonntag sorgen dann Tagesausflügler und Kurzurlauber erneut für volle Straßen und Staus vor den Stadteinfahrten.

Weitere Staupunkte im Reise- und Ausflugsverkehr:

    • Rheintal Autobahn (A14) im Großraum Bludenz
    • Vorarlberger Straße (L190) im Großraum Feldkirch
    • Arlberg Schnellstraße (S16) vor dem Dalaaser Tunnel
    • Fernpass Straße (B179) von Nassereith bis zur Grenze
    • Zillertal Straße (B169) talauswärts
    • Süd Autobahn (A2) im Packabschnitt
    • Südost Tangente (A23) im gesamten Verlauf

Neben dem Reiseverkehr kommen mehrere Großveranstaltungen hinzu. In Salzburg führen das Gaisbergrennen und die damit verbundenen Sperren in der Altstadt zu Einschränkungen. Die Großglockner Hochalpenstraße wird am Sonntagvormittag wegen des Radrennens „Glocknerkönig“ gesperrt. In der Steiermark lockt das Erzbergrodeo tausende Motorsport-Fans an, weshalb es auf der Eisen Straße (B115) zwischen Traboch und Hieflau zeitweise zu Verzögerungen kommen dürfte.

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