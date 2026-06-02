Verliebter Braathen bewundert Brasiliens 6:2-Sieg

Arm in Arm stehen sie da und lassen sich strahlend ablichten. Im Hintergrund ist alles gelb. Es sind die Zigtausenden Fan-Leiberln der Zuschauer, die das ehrwürdige Stadion Maracana in Grellgelb tauchen. Mittendrin, oder in diesem Fall eben im Mittelpunkt des Bildes: Lucas Braathen mit seiner Herzdame. Die beiden waren live im Stadion, als die brasilianische Fußballnationalmannschaft ihren WM-Test gegen Panama bestritt. Und hatten sichtlich Freude. Aneinander und am Match.