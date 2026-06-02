Verliebter Braathen bewundert Brasiliens 6:2-Sieg

„Vamos“, schreibt sie auf Instagram. Und postet dazu ein Bild von sich und ihrem Herzbuben im Stadion bei Brasiliens WM-Test gegen Panama. Sie, das ist die brasilianische Schauspielerin Isadora Cruz, er, das ist der für Brasilien fahrende norwegische Ski-Kapazunder Lucas Braathen.
Arm in Arm stehen sie da und lassen sich strahlend ablichten. Im Hintergrund ist alles gelb. Es sind die Zigtausenden Fan-Leiberln der Zuschauer, die das ehrwürdige Stadion Maracana in Grellgelb tauchen. Mittendrin, oder in diesem Fall eben im Mittelpunkt des Bildes: Lucas Braathen mit seiner Herzdame. Die beiden waren live im Stadion, als die brasilianische Fußballnationalmannschaft ihren WM-Test gegen Panama bestritt. Und hatten sichtlich Freude. Aneinander und am Match.
Souveräner Sieg
Die offenbar ohnehin positive Grundstimmung wurde bei Braathen und seiner Isadora bestimmt noch einmal durch die Performance der Kicker auf dem Rasen erhöht. Brasilien unter Teamchef Carlo Ancelotti gewann gegen Panama mit 6:2.
Altmeister Neymar fehlte angeschlagen, war aber im Stadion und wurde von den Fans immer wieder besungen. „Wenn er es nicht zum Auftakt schafft, wird er beim zweiten WM-Spiel dabei sein“, zeigte sich Trainer Ancelotti zuversichtlich, Neymar bald wieder aufstellen zu können.
Lucas Braathen und seine Freundin hätte sicher nichts dagegen.
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