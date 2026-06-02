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Zwei Fälle in Wien

Mann versuchte, Kinder aus Donaupark zu entführen

Wien
02.06.2026 13:36
Ein Unbekannter versuchte, zwei Mädchen aus dem Donaupark zu entführen.
Ein Unbekannter versuchte, zwei Mädchen aus dem Donaupark zu entführen.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Wer versucht, kleine Mädchen aus dem Donaupark zu entführen? Im April und im Mai kam es zu jeweils einem Fall, in dem ein Unbekannter eine Fünf- und eine Neunjährige schnappen wollte. Eine Schule warnte und blies alle Ausflüge in den Park ab, die Polizei verstärkte nun ihre Präsenz rund um den Donauturm.

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Es ist eine E-Mail, die aufrüttelt. Eine Schule aus der Donaustadt informierte alle Eltern über einen erschreckenden Vorfall, der sich am vergangenen Freitag im Donaupark ereignet hatte. Eine Neunjährige wurde an der Papstwiese von einem unbekannten Mann am Nacken gegriffen und festgehalten.

„Als ein Passant die Situation bemerkte, entfernte sich der Tatverdächtige“, bestätigte Polizeisprecher Philipp Haßlinger der „Krone“. Es soll sich um einen 1,80 bis 1,90 Meter großen älteren Mann mit braunen kurzen Haaren handeln. 

Rund um den Park ist nun verstärkt Polizei (Symbolbild) unterwegs.
Rund um den Park ist nun verstärkt Polizei (Symbolbild) unterwegs.(Bild: Johanna Birbaumer, Krone KREATIV)

Schon am 2. April kam es zu ähnlichem Vorfall
Die Schule beschloss, aus Sicherheitsgründen „vorerst keine weiteren Ausflüge in den Donaupark durchzuführen“. Der beunruhigende Grund: In Gesprächen mit Polizisten wurde von weiteren bekannten Fällen gesprochen. Einen gab es in jedem Fall: Am 2. April wurde eine Fünfjährige im Bereich Kinderspielplatz beim Versteckenspiel von einem Mann angesprochen, der sie aufforderte, mitzukommen. Das Mädchen lief zur Betreuung ihrer Kindergruppe. Ob es sich um denselben Mann handelte, ist unklar, da es keine genaue Beschreibung gibt. 

Zitat Icon

Das zuständige Stadtpolizeikommando hat bereits reagiert und den Streifendienst verstärkt. Schulen und Gastronomiebetriebe wurden sensibilisiert. 

Wiens Polizeisprecher Philipp Haßlinger

Laut Philipp Haßlinger reagierte man umgehend auf die haarsträubenden Vorfälle. Der Streifendienst wurde verstärkt, das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, ermittelt. Die zuständige Grätzelpolizei auch auch die naheliegenden Schulen und pädagogischen Einrichtungen sowie sämtliche Gastronomiebetriebe im und um den Donaupark sensibilisiert. 

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