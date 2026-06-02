Mann versuchte, Kinder aus Donaupark zu entführen

Schon am 2. April kam es zu ähnlichem Vorfall

Die Schule beschloss, aus Sicherheitsgründen „vorerst keine weiteren Ausflüge in den Donaupark durchzuführen“. Der beunruhigende Grund: In Gesprächen mit Polizisten wurde von weiteren bekannten Fällen gesprochen. Einen gab es in jedem Fall: Am 2. April wurde eine Fünfjährige im Bereich Kinderspielplatz beim Versteckenspiel von einem Mann angesprochen, der sie aufforderte, mitzukommen. Das Mädchen lief zur Betreuung ihrer Kindergruppe. Ob es sich um denselben Mann handelte, ist unklar, da es keine genaue Beschreibung gibt.